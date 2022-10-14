Trabzonspor'un eski futbolcusu trafik kazası geçirdi
Trabzonspor Kulübü Yönetim Danışmanı ve eski futbolcusu Ali Kemal Denizci, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.
Trabzonspor Kulübü Yönetim Danışmanı ve eski futbolcusu Ali Kemal Denizci, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Denizci'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Denizci, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.