Trabzonspor'un en istikrarlısı Alexander Sörloth
Sörloth, Süper Lig'i 2. sırada bitiren bordo-mavili ekipte 34 maçın tamamında forma giyerek ilk sırada yer aldı - Bordo-mavili oyuncular, sezon boyunca toplam 70 sarı ve 5 kırmızı kart gördü
TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Süper Lig 2019-2020 sezonunu 2. sırada bitiren Trabzonspor'da en istikrarlı futbolcu, aynı zamanda gol krallığı yarışını (24) da zirvede tamamlayan Alexander Sörloth oldu.
Bordo-mavili takımda 2019-2020 sezonunda 30 oyuncu forma şansı yakaladı. Söz konusu futbolcular arasında Alexander Sörloth, 34 haftanın tamamında oynayıp, 2 bin 990 dakika sahada kalarak zirvede yer aldı.
Norveçli futbolcunun ardından, 33 maçta 2 bin 891 dakika süre alan kaleci Uğurcan Çakır geldi. Bu oyuncuyu ise 30 maçta 2 bin 641 dakikayla Novak, 29 maçta 2 bin 519 dakikayla da Arjantinli kaptan Jose Sosa takip etti.
- 5 kırmızı, 70 sarı kart
Trabzonsporlu oyuncular, sezonu toplam 5 kırmızı ve 70 sarı kart görerek kapattı.
Alexander Sörloth, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Majid Hosseini ve Guilherme, bordo-mavili takımda kırmızı kart gören isimler olurken, Arjantinli oyuncular Josa Sosa ve Gaston Campi ise 8'er sarı kartla ön plana çıktı.
- Golcüler sıralaması
Trabzonspor'un en skorer futbolcusu, rakip fileleri 24 kez havalandırarak gol krallığı yarışını da zirvede bitiren Alexander Sörloth oldu.
Bu futbolcuyu 11 golle Anthony Nwakaeme, 9 golle Jose Sosa, 7 golle de Filip Novak izledi.
- Futbolcuların performansı
Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Trabzonspor futbolcuları ve performansları şöyle:
|Futbolcu
|Maç
|Dakika
|Sarı kart
|Kırmızı kart
|Gol
|Alexander Sörloth
|34
|2990
|2
|1
|24
|Uğurcan Çakır
|33
|2891
|5
|-
|-
|Filip Novak
|30
|2641
|3
|-
|7
|Jose Sosa
|29
|2519
|8
|-
|9
|Joao Pereira
|28
|2507
|4
|-
|1
|Anthony Nwakaeme
|29
|2255
|3
|-
|11
|Hüseyin Türkmen
|27
|2118
|2
|-
|-
|Gaston Campi
|24
|2052
|8
|-
|-
|Abdulkadir Parmak
|27
|1839
|2
|1
|1
|Obi Mikel
|19
|1483
|5
|1
|-
|Caleb Ekuban
|22
|1392
|3
|-
|5
|Badou Ndiaye
|17
|1171
|2
|-
|1
|Kamil Ahmet Çörekçi
|17
|1166
|3
|-
|-
|Majid Hosseini
|16
|1119
|3
|1
|1
|Abdülkadir Ömür
|14
|1055
|2
|-
|3
|Manuel Da Costa
|11
|828
|5
|-
|1
|Yusuf Sarı
|14
|693
|4
|-
|3
|Guilherme
|14
|664
|1
|1
|-
|Daniel Sturridge
|11
|521
|1
|-
|4
|Doğan Erdoğan
|20
|471
|1
|-
|-
|Donis Avdijaj
|8
|239
|1
|-
|1
|Serkan Asan
|7
|238
|1
|-
|-
|İvanildo Fernandes
|3
|224
|-
|-
|-
|Erce Kardeşler
|3
|169
|-
|-
|-
|Bilal Başacıkoğlu
|7
|77
|-
|-
|-
|Koray Kılınç
|5
|69
|1
|-
|-
|Ahmet Canbaz
|4
|68
|-
|-
|-
|Abdurrahim Dursun
|1
|38
|-
|-
|-
|Fıratcan Üzüm
|3
|21
|-
|-
|-
|Cafer Tosun
|2
|17
|-
|-
|-