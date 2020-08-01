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Spor

Trabzonspor'un en istikrarlısı Alexander Sörloth

Sörloth, Süper Lig'i 2. sırada bitiren bordo-mavili ekipte 34 maçın tamamında forma giyerek ilk sırada yer aldı - Bordo-mavili oyuncular, sezon boyunca toplam 70 sarı ve 5 kırmızı kart gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-01 11:16:36 -
Trabzonspor'un en istikrarlısı Alexander Sörloth

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Süper Lig 2019-2020 sezonunu 2. sırada bitiren Trabzonspor'da en istikrarlı futbolcu, aynı zamanda gol krallığı yarışını (24) da zirvede tamamlayan Alexander Sörloth oldu.

Bordo-mavili takımda 2019-2020 sezonunda 30 oyuncu forma şansı yakaladı. Söz konusu futbolcular arasında Alexander Sörloth, 34 haftanın tamamında oynayıp, 2 bin 990 dakika sahada kalarak zirvede yer aldı.

Norveçli futbolcunun ardından, 33 maçta 2 bin 891 dakika süre alan kaleci Uğurcan Çakır geldi. Bu oyuncuyu ise 30 maçta 2 bin 641 dakikayla Novak, 29 maçta 2 bin 519 dakikayla da Arjantinli kaptan Jose Sosa takip etti.


- 5 kırmızı, 70 sarı kart


Trabzonsporlu oyuncular, sezonu toplam 5 kırmızı ve 70 sarı kart görerek kapattı.

Alexander Sörloth, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Majid Hosseini ve Guilherme, bordo-mavili takımda kırmızı kart gören isimler olurken, Arjantinli oyuncular Josa Sosa ve Gaston Campi ise 8'er sarı kartla ön plana çıktı.


- Golcüler sıralaması


Trabzonspor'un en skorer futbolcusu, rakip fileleri 24 kez havalandırarak gol krallığı yarışını da zirvede bitiren Alexander Sörloth oldu.

Bu futbolcuyu 11 golle Anthony Nwakaeme, 9 golle Jose Sosa, 7 golle de Filip Novak izledi.


- Futbolcuların performansı


Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Trabzonspor futbolcuları ve performansları şöyle:

Futbolcu Maç Dakika Sarı kart Kırmızı kartGol
Alexander Sörloth 34 2990 2 1 24
Uğurcan Çakır 33 2891 5 - -
Filip Novak 30 2641 3 -7
Jose Sosa 292519 8 -9
Joao Pereira 282507 4 -1
Anthony Nwakaeme 292255 3 -11
Hüseyin Türkmen 27 2118 2 - -
Gaston Campi 24 2052 8 - -
Abdulkadir Parmak 27 1839 2 1 1
Obi Mikel 19 1483 5 1 -
Caleb Ekuban 221392 3 - 5
Badou Ndiaye 17 1171 2 - 1
Kamil Ahmet Çörekçi 17 1166 3 - -
Majid Hosseini 16 1119 3 11
Abdülkadir Ömür 14 1055 2 -3
Manuel Da Costa 11828 5 -1
Yusuf Sarı 14693 4 -3
Guilherme 14664 1 1 -
Daniel Sturridge 11521 1- 4
Doğan Erdoğan 20471 1- -
Donis Avdijaj 8239 1 -1
Serkan Asan 7238 1 - -
İvanildo Fernandes 3224 - - -
Erce Kardeşler 3169 - - -
Bilal Başacıkoğlu 7 77 - - -
Koray Kılınç 5 69 1 - -
Ahmet Canbaz 4 68 - - -
Abdurrahim Dursun 1 38- - -
Fıratcan Üzüm 3 21 - - -
Cafer Tosun 2 17 - - -

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