Trabzonspor'un efsanesi geri mi dönüyor? Flaş gelişme...

Trabzonspor'da Avcı'nın istifası sonrasında takımın başına kimin geleceği merak konusu olurken iki isim ön plana çıktı. Yerli olursa Ünal Karaman, yabancı olursa Gennaro Gattuso…

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kongre kararı almasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı da Ümraniyespor mağlubiyeti sonrasında yeni yönetimin önünü açmak için istifa etti. Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında ise Karadeniz ekibi için birçok isim ön plana çıktı. Bunlardan biri Beşiktaş'la yaşadığı şampiyonluk sonrasında takımdan ayrılan Sergen Yalçın, diğer isim ise; Kayserispor'u çalıştıran Çağdaş Atan... Ancak Bordo-Mavili camiaya yakın çevreden edilen bilgiye göre; iki teknik adamla da ilgilenilmiyor.

18-19 Mart'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula şu anda tek aday olarak girmesi ön görülen Ertuğrul Doğan'ın kafasında iki ismin olduğu belirtildi: Ünal Karaman ve Gennara Gattuso... 9 yıl Trabzonspor forması giydikten sonra 2009'da kulübe sportif direktör olarak dönen ardından Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Ünal Karaman, 2018-19 yılları arasında da Bordo-Mavili takımda hocalık görevinde bulundu. Ünal Karaman, oynattığı futbolla tüm Türkiye'nin beğenisini kazanırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yaşadığı bir takım sıkıntılar nedeniyle görevden ayrılmıştı.

Camianın Ünal Karaman'ı yeniden takımın başında görmek istediği gelen iddialar arasında... Akşam'a göre; ancak Bordo-Mavililer'de Ünal Karaman ile anlaşılamazsa rota yabancı teknik adama dönecek ve gündemdeki ilk isim İtalyan çalıştırıcı Gennaro Gattuso... Son olarak Valencia'yı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, başarısız sonuçlar sonrasında görevinden ayrılmıştı. Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan Gattuso, teknik adam olarak ise; Sion, Palermo, OFI Girit, AC Pisa, Milan U19, AC Milan ve Napoli'de görev yaptı. Bu iki isimden birinin Bordo-Mavili takımın yeni hocası olması bekleniyor

Trabzonspor'u 38 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan ancak bu sezon alınan başarısız sonuçlar sonrasında istifa eden Abdullah Avcı, dün; "Trabzonspor her zaman başımın üstünde. Harika duygular yaşadık. Buraya gelirken böyle bir hikaye yazacaksın deselerdi herhalde kimse bunu tahmin etmezdi. Şükürler olsun. Eğer iyi niyetli ve samimi olursan karşılığını da alırsın. Hep beraber kazanıyor, hep beraber kaybediyoruz. Yüksek enerjili bir şehre geldim. Bu enerjiyi bana ve takıma çok iyi yansıttılar ve bunun karşılığını uzun süre beklenen şampiyonluk ile aldık" dedi.

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