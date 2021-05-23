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Trabzonspor'un acı günü

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası Osman Sağıroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 16:56:00 -
Trabzonspor'un acı günü

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası Osman Sağıroğlu için Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nde cenaze namazı düzenlendi. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, eski devlet bakanı Faruk Özak, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri, spor camiası, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Genel sekreter Sağıroğlu ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, kılınan cenaze namazının ardından Osman Sağıroğlu'nun cenazesi sevenlerinin omuzları üzerinde cenaze aracına bindirilerek Sülüklü Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına toprağa verildi.

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