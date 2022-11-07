Trabzonspor'u rakibi kim oldu? Trabzonspor'u Konferans Ligi maçı ne zaman?
Basel nerenin takımı? UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için oynanacak play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Peki, temsilcimiz Trabzonspor kimle eşleşti?
UEFA Konferans Ligi kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Peki, Trabzonspor hangi takımla eşleşti?
Trabzonspor'u rakibi kim oldu? Trabzonspor'u Konferans Ligi maçı ne zaman?
Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turunda Basel ile eşleşti. İlk tur maçları 16 Şubat 2023, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak.
Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve play-off turunu geçmesi halinde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat'ta çekilecek.
Basel hangi ülkenin takımı?
Trabzonspor'un Basel ile eşleşmesinin ardından pek çok kişi 'Basel hangi ülkenin takımı?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Basel, İsviçre Futbol Ligi ekiplerindendir. Maçlarını 33.343 kişilik St. Jakob-Park'ta oynayan ekibin renkleri mavi-kırmızıdır. Son yıllarda Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar alan takım UEFA'nın 2006 yılındaki takımlar sıralamasına göre 37. sırada bulunmaktadır. 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamıştır.