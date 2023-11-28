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Spor Trabzonsporlu oyunculardan yürekleri ısıtan hareket! "Çok acıktığımız için birkaç parça bisküvi aldık"
Spor

Trabzonsporlu oyunculardan yürekleri ısıtan hareket! "Çok acıktığımız için birkaç parça bisküvi aldık"

Yeniakit Publisher
2023-11-28 19:20:00 - 2023-11-28 19:22:18

Trabzonsporlu oyuncular, Sivasspor deplasmanı sonrası Trabzon’a dönmek için geldikleri Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda geç saatlerde olduğu için kapalı olan bir büfeden aldıkları çikolata ve bisküvilerin parasını not yazarak bıraktılar.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. 3-3 beraberlikle biten mücadele sonrası bordo-mavililer, Trabzon’a gelmek için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na saat 23:15 gibi vardı. Hava şartları nedeniyle uçak Trabzon’a hareket edemedi. Geceyi havalimanında bekleyerek geçiren Karadeniz ekibinde oyuncuların da karınları acıktı.

Gece geç saatler olması nedeniyle açık yer bulmakta zorlanan bordo-mavili oyunculardan Enis Destan, kapalı olan bir büfeden çikolata ve bisküvi aldı. Golcü oyuncu, tezgahın arkasına geçerek acıkan diğer takım arkadaşlarının da isteklerini karşıladı. Oyuncular aldıkları çikolata ve bisküvilerin parasını ise Eren Elmalı’nın yazdığı notla birlikte büfeye bıraktılar. 

Enis Destan, Sivasspor maçından sonra saat 23.15 gibi havalimanına vardıklarını belirterek, "Saat 02.00’ye geliyor ve halen daha uçağın kalkmasını bekliyoruz. Çünkü burada çok buzlanma var. Görevliler de karları temizlemeye çalışıyor. Bizim de normal olarak karnımız açıktı. Kantinden bir şeyler aldım. Ben alırken de kapalıydı. Eren de oraya güzel bir not bıraktı. Paralarını da bıraktık. İnşallah haklarını helal ederler" ifadelerini kullandı.

Eren Elmalı, yazdığı notta ise şu ifadelere yer verdi:

"İyi akşamlar, çok acıktığımız için birkaç parça çikolata ve bisküvi aldık. Parayı pipetlerin altına bıraktık. Hakkınızı helal edin." Sivasspor deplasmanında hava şartları nedeniyle oldukça zorlanan bordo-mavili takım sabaha karşı Trabzon’a döndü.
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