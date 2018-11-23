Trabzonsporlu Onazi'nin sağlık durumu

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'un akşam antrenmanında boynunun üzerine düşen ve hastaneye kaldırılan bordo-mavili futbolcu Ogenyi Onazi'de, herhangi bir kırık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Onazi'nin antrenmanda girdiği ikili mücadele sonucu sakatlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Boyun ve göğüs bölgesinden darbe alan oyuncumuza sahada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra KTÜ Farabi Hastanesi acil servisine gönderildi. Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografi sonrası herhangi bir kırık bulgusuna rastlanmadı. Ancak oyuncumuzun devam eden ağrılarından dolayı bir süre daha gözlem altında tutulması uygun görüldü."