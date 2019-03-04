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Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı performansı

Bordo-mavili takımın Nijeryalı oyuncusu, sosyal medya hesabından orgla İstiklal Marşı'nı çaldığı videoyu paylaştı

04 Mart 2019 Pazartesi 16:38
Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı performansı

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, İstiklal Marşı'nı orgla çaldığı videoyu paylaştı.

Bordo-mavili futbolcu, kendisine ait Instagram'daki sosyal medya hesabından, "Bugün sizlerle çok özel bir şey paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Burada yaşadığım ve Trabzonspor formasını giydiğim için onur duyuyorum. Bugün için de takımıma bol şans diliyorum. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Trabzonspor." ifadesine yer vererek İstiklal Marşı'nı orgla çaldı.

Nijeryalı futbolcunun, beraberindeki arkadaşıyla çaldığı İstiklal Marşı videosu, bordo-mavili taraftarlar tarafından büyük beğeniyle yorumlandı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:38
  1. Futbol
  2. İSTİKLAL MARŞI
  3. Ogenyi Onazi
  4. Trabzonspor

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