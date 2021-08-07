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Trabzonsporlu Ekuban transfer oldu! İşte yeni takımı
Spor Trabzonsporlu Ekuban transfer oldu! İşte yeni takımı
Spor

Trabzonsporlu Ekuban transfer oldu! İşte yeni takımı

Trabzonspor Kulübü, Ganalı oyuncusu Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya temsilcisi Genoa'ya transfer olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 19:34:00 -
Trabzonsporlu Ekuban transfer oldu! İşte yeni takımı

Trabzonspor, Ganalı oyuncusu Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya temsilcisi Genoa'ya transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın, 300 bin avro tutarındaki bonuslar dahil toplam 2 milyon 100 bin avro karşılığında Genoa Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından ise "Caleb Ekuban'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." paylaşımı yapıldı.

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