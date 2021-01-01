Trabzonspor'dan Wolfsburg'a Yunus Mallı teklifi!

Süper Lig'in dev kulüpleriyle her transfer dönemi ismi geçen Yunus Mallı için flaş gelişmeyi duyurdular.

Alman basınından BILD'de yer alan habere göre; Trabzonspor, Yunus Mallı için Wolfsburg'un kapısını çaldı.

Haberde; Yunus ile Türkiye'den birkaç kulübün daha ilgilendiği ancak resmi bir girişimde bulunulmadığı belirtildi.

2016-2017 sezonunun devre arasında yaklaşık 12.5 milyon Euro’ya Mainz’dan, Wolfsburg’a transfer olan Yunus Mallı’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Türk futboluna ilgim var

Yunus Mallı, geçtiğimiz günlerde Süper Lig'e transfer ihtimalini "Her zaman takip ediyorum. Çoğunlukla hafta sonu maçlarının özetlerini izleme şansı buluyorum. Küçüklüğümden beri Almanya’da oynamama rağmen, Türk futboluna hep ilgim vardı. Türkiye’de mücadeleci bir futbol oynanıyor, oyuncular takımları için her şeylerini veriyorlar. Ligde teknik olarak da yetenekli oyuncular var. Severek izliyorum. Orada hiç oynamadığım için detaylara girip, yorum yapmam doğru olmaz." şeklinde değerlendirmişti.

Bu sezon Wolfsburg'ta 2 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 63 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.