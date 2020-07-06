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Spor

Trabzonspor'dan TFF'ye maç programı çağrısı

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Hedefe giden 2 takım aynı anda, aynı saatlerde oynamalı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 00:21:00 -
Trabzonspor'dan TFF'ye maç programı çağrısı

Kalan tüm maçları kazanmak istediklerini kaydeden Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Tüm maçları kazanmak için uğraşıyoruz, hedefimiz önce bu maçı geçmekti, şimdi önümüzde Antalyaspor maçı var. Her maçı kendi özünde değerlendirip bakacağız, ne olacağını göreceğiz, tüm Türkiye görecek. Keşke başkanımız da burada olsaydı, birlikte kutlasaydık galibiyeti. Hepimiz sahada oynanan futbola bakıyoruz" dedi.

"Biz tüm maçları kazanıp, bakacağız"

İyi futbol oynadıklarını kaydeden Alp, "Futbol bence gayet iyiydi, kontrollü oynadık. Bireysel hatayla gelen bir penaltı var, sonra Sörloth'un golü var. Trabzonspor bugün oyunun hakimiydi. Alanya maçı da 90+6'da gitti, nasip. Trabzonspor yapması gerekenleri yaparak ilerliyor, bazen şanssızlıklar oluyor. Biz tüm maçları kazanıp, bakacağız. Sonrası bizim elimizde değil. Sonra ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hedefe giden 2 takım aynı anda, aynı saatlerde oynamalı"

TFF'ye çağrı yapan idareci, "Çarşamba - Pazar oynuyoruz, Başakşehir Salı - Pazartesi oynuyor. Program yapılırken daha hassas olunmalı. Hedefe giden 2 takım aynı anda, aynı saatlerde oynamalı." diye konuştu.

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