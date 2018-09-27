Trabzonspor'dan tarihi "Türk Lirası" açıklaması!

Konu hakkında kurmaylarıyla birlikte görüş alışverişinde bulunan Ağaoğlu, bu uygulamayı önce Türk futbolcular üzerinden hayata geçirmeyi planlıyor.



Yabancılar da masaya



Ekibiyle birlikte formüller hazırlayan Bordo-Mavililer’in 1 numarası, önümüzdeki günlerde takımdaki yerli oyuncularla görüşecek. Başkan Ağaoğlu, futbolcularla belli bir döviz kuru üzerinden anlaşma zemini arayacak. Devre arasından itibaren resmi olarak bu uygulamaya geçmeyi hedefleyen Trabzonspor yönetimi, gelecek sezon başında da yabancı oyuncularıyla pazarlık masasına oturacak.



Yönetimler sorumlu olacak



Türk futbolunun kanayan yarası olan savurgan harcamaları önlemeyi planlayan Ağaoğlu ve ekibi, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da tüzük değişikliğine gitmişti. Alınan karara göre, şimdiki ve bundan sonraki Trabzonspor yönetimlerinin en fazla yıllık bütçenin yüzde 10’u kadar borçlanabileceği duyurulmuştu. Açıklamada, bu oranın üzerindeki borçlanmaların ancak Genel Kurul tarafından kabul edilirse gerçekleşeceği, aksi takdirde ise yönetim üyelerinin bütçe dışı harcamalardan kendileri sorumlu olacağı belirtilmişti. (Fanatik)

