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Trabzonspor'dan Sturridge kararı! İşte detaylar

Trabzonspor'da istenilen performansa bir türlü ulaşamayan İngiliz yıldız Daniel Sturridge'nin geleceği tartışılmaya başlandı.

27 Eylül 2019 Cuma 14:08
Trabzonspor'dan Sturridge kararı! İşte detaylar

Trabzonspor’a büyük bir sükseyle gelen ve kalitesiyle takıma büyük katkı sağlaması beklenen Daniel Sturridge’in oyuna girdiği maçlardaki etkisizliğinin yanı sıra, yıldız golcünün antrenmanlara bile çıkmaması sabırları taşırdı.

Star gazetesinde yer alan habere göre Liverpool’dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan ve Trabzonspor’la iyi bir kontrat yapan İngiliz golcünün tavırları Ünal Karaman’ı bıktırırken, Sturridge konusuna artık Başkan Ali Ağaoğlu’nun el atacağı öğrenildi. Çekilen MR sonuçlarında herhangi bir sağlık problemi olmamasına rağmen oyuncunun sürekli bahane üretip arkadaşlarının yanında görünmemesi teknik heyeti bir hayli yorarken, tecrübeli teknik adam Ünal Karaman’ın artık Sturridge’le ilgilenmediği belirtildi.

Ağaoğlu transfer görüşmelerini sürdürüyor

30 yaşındaki futbolcunun devre arası transfer dönemine kadar böyle devam etmesi halinde yönetimin Sturridge’i satışa çıkaracağı ifade edilirken, Ağaoğlu’nun Dean Sturridge’le (Amcası, aynı anda menajeri) şimdiden görüşmelere başladığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 14:08
  1. Karaman
  2. Trabzonspor
  3. Daniel Sturridge
  4. Sturridge

YORUM YAZ

  • MuratMurat6 dk önce
    Sorun futbolcuda değil ünal karamanda defalarca dedik ünal karamandan hoca olmaz böyle çapta oyuncuları kaldıracak bir kişi değil şu yönetim ve bu futbolcu kalitesi iki gömlek üstün geliyor ama durum bu sonradan da trabzonlu yırtınıyor biye gelmez başarı diye bu kafayla dua edin küme düşmüyorsunuz

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