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Trabzonspor'dan Olcay Şahan açıklaması: Özür dileyecek

Karadeniz ekibi Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Olcay Şahan hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Özür dileyecek ve yine bizimle olmaya devam edecek." dedi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:46
Trabzonspor'dan Olcay Şahan açıklaması: Özür dileyecek

Futbol Arena'nın haberine göre; Trabzonspor'da Olcay Şahan krizi yaşanıyor.

Teknik Direktör Ünal Karaman, Göztepe maçından sonra Kasımpaşa maçında da şans vermediği Olcay Şahan hakkında açıklamalarda bulundu.

"Sözleşmesinde ilk 11'de oynama zorunluluğu mu var?"

"Olcay'ı mental olarak hazır görmediğim için kadroya almadım. Eminim o da düşününce bize hak verecektir." şeklinde konuşan Karaman, "Biz takım sporu yapıyoruz. Hoca bir tercih yapmışsa ona saygı gösterip daha fazla çalışacaksınız. Sözleşmesine bakıyorum, 'ilk 11'de oynama zorunluluğu var' diye bir madde yok. Özür dileyecek ve yine bizimle olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Olcay, futbolu Trabzonspor'da bırakmak istiyor"

Öte yandan konu ile ilgili 61saat'e konuşan Olcay Şahan'ın menajeri Osman Şahan, "Olcay Türkiye'de hiç bir takımı yarıda bırakmayan bir çocuk. Trabzonspor'u öylesine sevmiş benimsemiş ki koluna Trabzonspor'u temsil eden kaplan dövmesi yaptırdı. Futbolu Trabzon'da bırakmak istiyor. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor." dedi.

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 16:46
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Kasımpaşa
  4. Olcay Şahan
  5. Osman Şahan
  6. Ünal Karaman

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