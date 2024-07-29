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Spor Trabzonspor'dan müthiş transfer hamlesi
Spor

Trabzonspor'dan müthiş transfer hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-07-29 09:56:00 -
Trabzonspor'dan müthiş transfer hamlesi

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hollanda basınına göre, bir dönem Barselona'da da forma giyen PSV Eindhoven’ın 33 yaşındaki golcüsü Luuk de Jong için Bordo-Mavili kulüp temaslara başladı.

Onuachu ve Weghorst için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’la ilgili Hollanda’dan flaş bir iddia daha geldi. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hollanda basınına göre, PSV Eindhoven’ın 33 yaşındaki golcüsü Luuk de Jong için Bordo-Mavili kulüp temaslara başladı. De Jong’un PSV ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Trabzonspordan Luuk de Jong sürprizi

Hollandalı yıldız forvet, kariyeri boyunca çıktığı 611 maçta 264 gol ve 135 asist kaydederek dikkat çekici bir performans sergiledi. Yıldız forvet geçen sezon ise 48 maçta 38 gol ve 18 asistle adından söz ettirdi. Trabzonspor’un, de Jong ile ilgili transfer çalışmalarını önümüzdeki günlerde hızlandırması bekleniyor.

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