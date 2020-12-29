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Spor Trabzonspor'dan küfür açıklaması
Spor

Trabzonspor'dan küfür açıklaması

Trabzonspor Kulübünün yönetim kurulu ile yetkili kurulları, bazı futbolcuların eşlerine küfür edenler hakkında kulübün başlattığı adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:16:00 -
Trabzonspor'dan küfür açıklaması

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yönetim kurulu, divan başkanlık kurulu, istişare kurulu, denetim kurulu, sicil kurulu, disiplin kurulu ile arşiv ve müze kurulu tarafından yazılı açıklama yapılarak, Galatasaray maçı sonrasında bazı futbolcuların eşlerine sosyal medya üzerinden ağır şekilde küfür edilmesine sert tepki gösterildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan bu ahlak dışı durumu büyük bir üzüntüyle takip ettiğimizi ve şiddetle kınadığımızı belirtmek isteriz. Sosyal medyada kendini taraftar olarak tanımlayan ve bazı futbolcuların eşlerine galiz küfürler eden bu şahıslar hakkında kulübümüzün başlattığı adli sürecin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Futbolumuzu terörize eden bu şahısların yüce Türk adaleti önünde en ağır cezayı alacağından şüphemiz yoktur."

Küfür eden şahısların kulübün üyesi olması halinde disiplin sürecinin de hızla yürütüleceğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birer evladımız olarak gördüğümüz, sonuna kadar yanlarında olacağımız futbolcularımızın ve değerli ailelerinin bu ahlaksız olay üzerinden morallerini bozmamaları en büyük temennimizdir. Diğer taraftan eleştiri medeni bir hak olmasına rağmen, eleştiriyi TCK hükümlerine göre 'hakaret' ya da 'tehdit' boyutuna taşıyanlar hakkında adli ve disiplin süreçlerinin en etkin şekilde uygulanmasının, Trabzonspor camiasının ahlaki değerlere saygısının gereği olduğunu takdirlerinize sunarız."

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