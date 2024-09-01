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Spor Trabzonspor'dan kovulan Abdullah Avcı'nın alacağı para dudak uçuklattı
Spor

Trabzonspor'dan kovulan Abdullah Avcı'nın alacağı para dudak uçuklattı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 10:56:00 -
Trabzonspor'dan kovulan Abdullah Avcı'nın alacağı para dudak uçuklattı

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Avcı'nın alacağı para ise gündem oldu.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi sona erdi.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan "Teşekkürler Abdullah Avcı" başlıklı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Sayın Avcı'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Bu sene için 60 milyon TL’ye anlaşan Avcı, alacağının yarısını bırakarak ayrıldı.

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