Trabzonspor'dan Kamil Grosicki hamlesi!

Abdülkadir Ömür'ün uzun sürecek olan sakatlığı ve Avdijaj'ın beklenen seviyeye gelememesi üzerine transfer piyasasına yönelen Bordo Mavili ekibin, Hull City'nin Polonyalı oyuncusu Kamil Grosicki ile ilgilendiği iddia edildi.

Bir dönem Sivasspor forması giymişti!

Geçtiğimiz yıl Bursaspor'un gündemine gelen ancak transferi son anda yatan eski Sivassporlu oyuncunun da yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Grosicki'nin özellikle de Trabzonspor forması ile yeniden Avrupa Kupaları'nda boy göstermek istediği de sızan haberler arasında.

Kontratı sezon sonunda bitecek olan Polonyalı kanat oyuncusunun transferini cüzi bir ücret karşılığında bitirmek isteyen Trabzonspor kurmaylarının, önümüzdeki milli maç arasında Hull City yetkilileri ile bir araya geleceği de belirtiliyor.