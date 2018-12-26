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Trabzonspor'dan Ivelin Popov bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Spartak Moskova forması giyen Ivelin Popov'u yakın takibe aldı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 03:37
Trabzonspor'dan Ivelin Popov bombası!

Yeniakit.com.tr-  Ligin ikinci yarısına güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor sürpriz bir isme yöneldi. 

Ivelin Popov bombası!

Bir dönem ligimizde Gaziantep forması giyen ardından Rus takımları Kuban Krosnadar, Rubin Kazan(kiralık) ve Spartak Moskova formalarını terlerten orta saha oyuncusu Ivelin Popov'u yakın takibe aldığı iddia edildi.

Oleg Kononov BAE kampında Popov'u düşünmüyor!

Sprtak Moskova teknik patronu Oleg Kononov Bulgar oyuncuyu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yapılacak olan kampa götürmeyeceği öğrenildi. Öte yandan oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle sözleşmenin de feshedilebileceği belirtildi. Popov'a 2 Rus kulübününde teklifte bulunmaya hazırlandığı kaydedildi.

Popov'un Spartak Moskova ile 2019 (Haziran) yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon tüm kulvarlar dahil olmak üzere 13 maçta forma giyereken 1 kezde fileleri havalandırmayı başardı.

Kaynak:Yeniakit.com.tr

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 03:37
  1. Gaziantep
  2. Ivelin Popov
  3. Trabzonspor
  4. Spartak Moskova
  5. Transfer haberleri
  6. Rusya

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