  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asker alımları ne zaman olacak? Asker alımları başladı mı son dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Fenerbahçe Kulübünde 'online' Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Camilerin 12 Haziran'da ibadete açılması öngörülüyor
için kalan
Spor

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:09:41 -
Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, futbol takımından bir personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübünde yapılan Kovid-19 testleri sonucunda bir çalışanda pozitif vakaya rastlandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Galatasaray'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, çalışanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı