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Spor Trabzonspor'dan Filip Benkovic açıklaması
Spor

Trabzonspor'dan Filip Benkovic açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-07-31 03:25:00 -
Trabzonspor'dan Filip Benkovic açıklaması

Trabzonspor, Filip Benkovic'in burnunda kırık tespit edildiğini ve tedavi altına alındığını duyurdu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Filip Benkovic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, “Takımımızın AEK Atina ile oynadığı hazırlık maçı sırasında darbe alan oyuncumuz Filip Benkovic’in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda burun bölgesinde kırık tespit edilmiş ve anestezi altında kapalı olarak yerine oturtulmuştur. Oyuncumuz yakın gözlem amacıyla bu geceyi hastanede geçirecektir" dedi.

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