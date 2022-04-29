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Spor Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye cevap
Spor

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye cevap

Fenerbahçe'nin 3 Temmuz açıklamasına Trabzonspor'dan Zeus Sunağı'nın Berlin’de müzede sergilenmesine atıfta bulunan bir cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 03:03:00 -
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye cevap

Fenerbahçe Kulübü, akşam saatlerinde Trabzonspor 'a karşı 3 Temmuz göndermeli bir açıklama paylaşmıştı. Fenerbahçe'nin bu açıklamasının ardından Trabzonspor Kulübü ise sosyal medya hesabından bir yanıt verdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bordo-Mavili kulüp "Bergama’dan çalınan Zeus Sunağı Berlin’de bir müzede sergileniyor. Ancak bu, onun çalıntı olduğu, gerçek sahibinin ise Anadolu toprakları olduğu ve çalanın da hırsız olduğu gerçeğini hiçbir zaman değiştirmeyecek!" ifadelerini kullandı.

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