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Spor

Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 23:33:22 -
Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sevgili Erzurumspor camiası, bazı futbolcu ve çalışanlarınızın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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