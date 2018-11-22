Trabzonspor'dan Ekuban açıklaması

Trabzonspor, genç oyuncu Ekuban'ın menajerlik ücretinin satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ödeneceğini bildirdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kamuoyu ile paylaşılan faaliyet raporunda Ekuban'ın 225 bin avroluk menajerlik ücretinin yeraldığı ve buna ilişkin açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi.

1 yıllığına kiralandı

Açıklamada, futbolcunun 29 Ağustos 2018'de menajerlik ücreti ödenmeksizin Leeds United Kulübü'nden 1 yıllığına kiralandığı anımsatılarak,"Faaliyet raporumuzda belirtilen menajerlik ücreti, ilgili tarihte KAP'a yapmış olduğumuz açıklamadan da anlaşılacağı üzere kulübümüzün 31 Mayıs 2019'da sözleşmede bulunan satın alma opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzalanması halinde ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.