Trabzonspor'dan büyük ters köşe! Yeni teknik adam yüzde 90...

Trabzonspor'da İlhan Palut sesleri yükseliyor. Konyaspor'da son derece başarılı bir dönem geçiren 46 yaşındaki hoca yeni bir maceraya atılabilir. Bugün yeni teknik direktörünü açıklaması beklenen Trabzonspor'da en ciddi yerli aday İlhan Palut.

İlhan Palut teknik direktörlük kariyerinin en önemli imzasını atabilir. Trabzonspor'da teknik direktör konusunun bugün resmiyete kavuşması beklenirken, en ciddi yerli aday İlhan Palut. 46 yaşındaki hoca, son olarak Konyaspor'u çalıştırmıştı.

Konyaspor'dan beklenmedik şekilde ayrılan İlhan Palut, yeni bir maceraya yelken açabilir. Teknik direktör için temaslarını sürdüren Trabzonspor'da konunun bugün nihayete ermesi bekleniyor. Ertuğrul Doğan'ın başkan seçilmesinin ardından görüşmeleri sıklaştıran Bordo-Mavililer, yerli adaylar arasında İlhan Palut'u ilk sıraya koydu.

Son macerasının ardından birçok teklif alan İlhan Palut, taliplerini bir bir reddetmişti. Trabzonspor'un ilgisinden son derece memnun olan İlhan Palut'un kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu öne sürülüyor. Akşam'a göre;

Trabzonspor'un yeni yöneticilerinden Zeyyat Kafkas dün yaptığı açıklamada yeni teknik direktörün bugün açıklanacağını belirtmişti. Kafkas, "Yarın teknik adam konusunda ne şekilde devam edeceğimizi açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlhan Palut'la temaslarına tam gaz devam eden Trabzonspor, nihai kararını bugün verecek.