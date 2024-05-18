Trabzonspor'dan Altay Bayındır haberlerine yalanlama
Trabzonspor, Manchester United'ın kalesini koruyan milli kaleci Altay Bayındır için çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Yaz transfer döneminde kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe'ye veda eden ve 5+2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz devi Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır'ın ismi Trabzonspor'la anılıyordu.
Bordo-mavili kulüp, milli kalecinin Karadeniz ekibine transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek iddiaları yalanladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Profesyonel futbolcu Altay Bayındır'ın kulübümüze transferiyle alakalı ulusal ve yerel basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir çalışması yoktur."
10 milyon euro piyasa değerine sahip olan başarılı kaleci, bu sezon adeta formayı unuttu.
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İngiliz ekibi ManU'da Andre Onana'nın gerisinde kalan Altay, yalnızca 1 kez kaleyi korudu.
Manchester United'ın FA Cup 4. Tur'unda Newport County ile yaptığı ve 4-2 yendiği maçta 26 yaşındaki file bekçisi, 90 dakika oynamıştı.
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