Trabzonspor'dan Ali Koç'un sözlerinin ardından imalı paylaşım!

Trabzonspor, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Ezeli rakibine yanıt veren bordo-mavililerin paylaşımda futbolcuların isimlerinden ünlü harfleri kaldırması dikkat çekti.

Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bordo-mavililerin yaptığı paylaşımın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından hemen sonra yapılması dikkat çekti.

Tüm futbolcuların isimleri sesli harfler olmadan yazıldı

Trabzonspor'un bu paylaşımında, takımdaki tüm futbolcularının adının sesli harfler olmadan yer aldığı görüldü.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı:

Ali Koç siyasileri hedef almıştı

"Siyasilere sesleniyorum; Trabzonspor'un şampiyonluğu devletin bir başarısı mıdır?" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Son yıllarda Trabzon'u tutan devlet görevlilerin bunu açıkça sergilemeleri, açıkça şampiyonluk dilemeleri, bu camianın kendini ayrıcalıklı düşünmesine sebep oluyor. Türk futbolunu yönetenleri etkiliyor ve baskı altında bırakıyorsunuz." ifadelerini kullanarak siyasileri hedef almıştı.