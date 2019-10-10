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Trabzonspor'dan Ahmed Musa bombası!

Trabzonspor, Nijeryalı dünyaca ünlü golcü oyuncu Ahmed Musa'yı gündemine aldı.

10 Ekim 2019 Perşembe 14:48
Trabzonspor'dan Ahmed Musa bombası!

Sezon başında Onazi'nin Trabzonspor yönetimine teklif ettiği Ahmed Musa için Al Nassr'la bir görüşme yapılmış ama ortaya çıkan rakamlardan sonra üzerinde durulmamıştı...

Ahmed Musa konusunda sürpriz bir görüşme daha yaşandı. Nijeryalı oyuncu Suudi ekibinin Portekizli teknik direktörü Rui Vitoria tarafından kadro dışı bırakıldı. Bunun üzerine ilk olarak yine Onazi'yi aradı.

Arabistan'dan kurtulmak istediğini, Trabzonspor'un Al Nassr'la anlaşması durumunda herhangi bir sorun çıkarmadan geleceğini aksi taktirde futbol hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Onazi de bu sözleri yönetime iletti.

Ünal Karaman'ın da onay vermesi halinde Ahmed Musa'nın yolu Trabzon'a düşebilir. Ahmed Musa, Al Nasr'da 28 maçta 7 gol atıp 8 asist yaptı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:48
  1. Karaman
  2. Trabzonspor
  3. Ahmed Musa
  4. Al Nassr
  5. Nijerya

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