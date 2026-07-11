Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları tam gaz
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah antrenmanı yaptı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. Yeni sezona Trabzon’da kendi tesislerinde hazırlanan Trabzonspor, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde oyuncular kor antrenmanı yaptı. Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.