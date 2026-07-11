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Spor Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları tam gaz
Spor

Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları tam gaz

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Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları tam gaz

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah antrenmanı yaptı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. Yeni sezona Trabzon’da kendi tesislerinde hazırlanan Trabzonspor, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde oyuncular kor antrenmanı yaptı. Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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