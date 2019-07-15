Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti. Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki kamp çalışmaları kapsamında teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde günü iki idmanla tamamladı. İlk antrenmanda fonksiyonel kuvvet ve dayanıklılık esaslı büyük alan oyunları oynayan futbolcular, ikinci idmanda ise dayanıklılık esaslı küçük alanda çalıştı. Takım, çalışmalarını yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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