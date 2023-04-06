Trabzonspor'da tüm oklar O'na döndü... Sürpriz gelişme!

Teknik direktör arayışındaki Trabzonspor'da Rıza Çalımbay sesleri yükselmeye başladı. Birçok hocayla ismi anılan Karadeniz devi, sezon sonu Sivasspor'dan ayrılmaya karar veren Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirmeyi düşünüyor.

Trabzonspor'da Rıza Çalımbay sesleri yükseliyor... Abdullah Avcı'dan sonra Orhan Ak ile de yollarını ayıran bordo mavili ekipte birçok teknik adamın ismi gündeme gelmiş durumda. Yeni başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin ilk gündem maddesi olan teknik adamlık koltuğu için ciddi adaylardan biri de Sivasspor ile sezon sonu yolları ayıracak olan Rıza Çalımbay oldu.

Önce Abdullah Avcı'nın görevi bırakması, ardından Orhan Ak'ın istifasının ardından Trabzonspor'da hoca arayışları hemen başladı.

Trabzonspor 22 günlük periyotta 4 lig maçına çıkacağı için teknik direktör konusunun bir an önce çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Sergen Yalçın ismi ön plana çıksa da başarılı çalıştırıcı ile henüz temas kurulmadığı öğrenildi. Gündemdeki diğer adaylar; son olarak Konyaspor'u çalıştıran İlhan Palut, boşta olan Samet Aybaba ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bazı yöneticiler hem uygun maliyeti hem de boşta olması nedeniyle İlhan Palut ismine sıcak bakıyor. Samet Aybaba'nın ise hem gençleri vitrine çıkarabileceği hem de tecrübesiyle takımı mental anlamda toparlayacağı düşünülüyor. Trabzonspor'un eski hocası Rıza Çalımbay'ın da adı kulislerde konuşuluyor. Ligde 10. sırada bulunan Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor.

Vincenzo Montella ve Çağdaş Atan, bordo-mavili taraftarların en çok istediği teknik direktörlerden... Ancak her iki hoca da takım çalıştırıyor. Montella, Adana Demirspor ile bu sezon fark yaratırken, geçtiğimiz günlerde Güney ekibinin başkanı Murat Sancak, "Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Trabzonspor Yönetimi yolda yürürken öyle bir saygısızlık yapmaz. İşin raconunu bilirler. Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitince görüşebilir. Biz Montella ile uzatmak isteriz ama herkes kararında özgür" demişti.

Çağdaş Atan ise transfer yasağına ve tüm ekonomik sıkıntılara rağmen Kayserispor'da büyük iş başarıyor. Ligde 41 puanla 7. sırada bulunan Sarı Kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda bugün Fenerbahçe ile çeyrek final maçına çıkacak. Kayserispor, güçlü rakibini elerse Çağdaş hocanın sezon bitmeden kulübünden ayrılması zor.

Tüm yöneticilerin fikri alındıktan sonra hoca konusunda Başkan Ertuğrul Doğan'ın görüşmeleri yürüteceği öğrenildi.