Trabzonspor'da teknik patron Fatih Tekke: Bu oyuna 1 puan çok iyi

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil
Trabzonspor'da teknik patron Fatih Tekke: Bu oyuna 1 puan çok iyi

Karadeniz fırtınası Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Süper Lig'in 12. haftasında Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

"BU OYUNA 1 PUAN İYİ"

Galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadıklarını belirten Tekke, "Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Hazırlanış açısından karşılaştığımız oyunun hiç alakası yok. Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç. Herkesin beklentisi farklı ama ben hep söylüyorum; Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi. Performansı artırmalıyız. İyi savunamazsanız her takım oynuyor, oynuyor yani. Müsaade ederseniz herkes oynuyor. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan 2 puan kaybetmedik. Sakatlar ve cezalılar var. Bizim takımımız yere sağlam basmak zorunda. Bizim gücümüz bir arada oynarsak, performansımızın hepsini verdiğimizde işler biraz kolaylaşıyor, çok kolaylaşıyor diyemiyorum. Kendimi de katarak hepimiz beraber 2 puan kaybettik. Üzgünüz." şeklinde konuştu.

