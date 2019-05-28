Trabzonspor'da Rodallega farkı





TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 63 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, istatistikleriyle öne çıktı.

Trabzonspor'da üçüncü sezonunu yaşayan Kolombiyalı oyuncu, en çok tercih edilen futbolcuların başında geldi.

Rodallega, sadece cezası nedeniyle bir karşılaşmada oynayamazken toplam 33 maçta 2 bin 683 dakika sahada kalarak en fazla süre alan oyuncu oldu.

Kolombiyalı forvetten sonra Filip Novak 29 maçta 2 bin 577 dakika ile ikinci sırada, kaptan Jose Sosa 29 maçta 2 bin 462 dakika ile üçüncü, Yusuf Yazıcı da 30 maçta 2 bin 345 dakika ile dördüncü sırada yer aldı.





- En golcü Rodallega





Trabzonspor, sezonu 64 golle geride bırakırken en golcü oyuncu da Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega oldu.

Ligde 15 golü bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da en golcü dönemini geçirdi. Rodallega'yı 10 golle Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme takip etti.





- Ligin en centilmeni





Trabzonspor, ligde hiç kırmızı kart görmezken 64 sarı kartla ligin en centilmen takımı oldu.

Bordo-mavililerde, 11 sarı kart ile Yusuf Yazıcı en fazla kart gören oyuncu olurken bu oyuncuyu 6 sarı kart ile Joao Pereira takip etti.

Trabzonspor'da futbolcuların sezon istatistikleri şöyle:

Futbolcu Maç Süre Sarı kart Kırmızı Kart Gol Hugo Rodallega 33 2683 4 - 15 Filip Novak 29 2577 4 - 5 Jose Sosa 29 2462 2 - 5 Yusuf Yazıcı 30 2345 11 - 4 Anthony Nwakaeme 27 2219 1 - 10 Abdülkadir Ömür 29 2206 1 - 5 Majid Hosseini 25 2038 4 - - Hüseyin Türkmen 23 2016 2 - - Zargo Toure 27 1985 1 - - Joao Pereira 22 1865 6 - - Uğurcan Çakır 20 1800 2 - - Caleb Ekuban 29 1450 3 - 5 Ogenyi Onazi 16 1305 4 - 2 Abdulkadir Parmak 18 1241 4 - 2 Onur Kıvrak 12 1080 1 - - Kamil Ahmet Çörekçi 11 921 3 - - Olcay Şahan 19 878 2 - 2 Vahid Amiri 22 681 4 - 1 Burak Yılmaz 7 547 3 - 5 Mustafa Akbaş 4 360 - - - Juraj Kucka 8 339 3 - - Luis Ibanez 5 304 1 - - Arda Akbulut 2 180 1 - - Zeki Yavru 1 90 - - - Batuhan Artarslan 9 70 - - - Berkay Sefa Kara 1 10 - - - Murat Cem Akpınar 6 8 - - 1 Ali Osman Karnapoğlu 1 1 - - -



