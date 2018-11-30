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Trabzonspor'da olağan genel kurul yarın başlayacak

Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurulu yarın başlayacak.

30 Kasım 2018 Cuma 10:35
Trabzonspor'da olağan genel kurul yarın başlayacak

Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak ve iki gün sürecek genel kurulda başkan Ahmet Ağaoğlu, seçime tek aday olarak girecek.

Karadeniz ekibinin 74. olağan genel kurulunda ilk gün, dernek ile bağlı şirketlerin hem idari hem de mali raporlarının okunup görüşülmesi, dernek yönetim kurulunun ibrası, hazırlanan bütçelerin okunup görüşülmesi ve oylanması gibi gündem maddeleri yer alıyor.

Toplam 7 bin 102 üyenin oy verme hakkının bulunduğu genel kurulun ikinci gününde ise Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:35
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