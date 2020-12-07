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Spor Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny, Sivasspor maçında forma giyemeyecek
Spor

Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny, Sivasspor maçında forma giyemeyecek

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:02:19 -
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny, Sivasspor maçında forma giyemeyecek

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da sakatlanan oyuncular Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun bu akşamki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecekleri açıklandı.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır." ifadelerini kullandı.

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