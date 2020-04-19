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Spor

Trabzonspor’da ’mutfak arası paslar’ devam ediyor!

Trabzonsporlu futbolcuların mutfakta gösterdikleri hünerlerine yeni bir isim daha eklendi.

2020-04-19 18:37:06 -
Trabzonspor’da ’mutfak arası paslar’ devam ediyor!

Trabzonsporlu futbolcuların mutfakta gösterdikleri hünerlerine yeni bir isim daha eklendi. Bordo-mavililerin savunma oyuncusu Gaston Campi, geleneksel Arjantin yemeği olan Noğuis yaptı.


Süper Lig’in en golcü savunma oyuncusu olan Trabzonspor’un Çek futbocusu Filip Novak, mutfağa girdi ve geleneksek Çekya yemeği yaparak, takım arkadaşı Gaston Campi’den mutfakta hünerlerini göstermesini istemişti.


Bunun üzerine eşiyle birlikte mutfağa geçen başarılı oyuncu Campi, Arjantin’in geleneksel yemeği olan Noğuis hazırladı. Arjantinli oyuncunun eşi Camila, oyuncunun ilk kez mutfağa girerek yemek yaptığını itiraf ederken, Campi, "Çok kötüsün, yemek yapmayı sevdiğin için benim mutfağa girmeme izin vermiyorsun" yanıtını verdi.

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