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Spor Trabzonspor'da Marek Hamsik şoku!
Spor

Trabzonspor'da Marek Hamsik şoku!

Trabzonspor'da ağrıları bulunan Marek Hamsik, Giresunspor maçı kadrosuna alınmadı. Hamsik'in yerine Berat sahada yer alacak. Bordo-Mavililer'de Abdullah Avcı da cezası sebebiyle kulübede yer alamayacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 18:40:00 - 2022-01-19 18:43:43
Trabzonspor'da Marek Hamsik şoku!

Trabzonspor'da ağrıları bulunan Marek Hamsik, Giresunspor maçı kadrosuna alınmadı. Hamsik'in yerine Berat sahada yer alacak.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ligde 50 puanla lider konumda bulunan bordo mavililer, bu maçı kazanarak yoluna devam etmek istiyor. 

Trabzonspor'un, Giresunspor karşısındaki 11'i şu şekilde:

Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Cornelius

Trabzonspor - Giresunspor maçı bugün saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.  

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