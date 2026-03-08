  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor Trabzonspor’da kupa faturası ağır oldu: Bouchouari’den kötü haber
Spor

Trabzonspor’da kupa faturası ağır oldu: Bouchouari’den kötü haber

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trabzonspor’da kupa faturası ağır oldu: Bouchouari’den kötü haber

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Benjamin Bouchouari’nin son durumunu paylaştı. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama belirlendiği, tedavisine ise vakit kaybedilmeden başlandığı açıklandı.

Trabzonspor’da kupa mesaisi sonrası sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, RAMS Başakşehir maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Trabzonsporlu futbolcu Benjamin Bouchouari'nin sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Benjamin Bouchouari'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

