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Spor Trabzonspor’da kim gönderildi? Trabzonspor kimi gönderiyor?
Spor

Trabzonspor’da kim gönderildi? Trabzonspor kimi gönderiyor?

Trabzonspor’da kim gönderdi? sorusu Trabzonspor taraftarlarında merak ediliyor. 2020-2021 sezonunu 4. sırada tamamlayan Karadeniz temsilcisi transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Son dakika Trabzonspor haberine göre, Trabzonspor'da 5 oyuncu gönderilecek. Peki Trabzonspor’da kim gönderildi? Trabzonspor kimi gönderiyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-28 15:46:00 - 2021-05-28 15:46:45
Trabzonspor’da kim gönderildi? Trabzonspor kimi gönderiyor?

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Bruno Peres ve Gervinho'ya resmi imza attırdıktan sonra yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, takımla sözleşmesi sona eren isimlerle yolların ayrıldığını açıkladı. Trabzonspor'un resmi açıklamasında bu doğrultuda Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'nin ayrıldıkları ifade edildi. 

Trabzonspor'un resmi açıklaması şu şekilde: "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe’ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"

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