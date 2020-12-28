Trabzonspor'da kadro dışı Fousseini Diabate kenti terk etti

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamamasının ardından Plaza ve Bilal ile birlikte kadro dşı bırakılan Fousseini Diabate'nin Trabzon'u terk ettiği ortaya çıktı.

Haber61'in edindiği bilgiye göre; Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı ile birlikte kadro dışı bırakılan 3 isimden biri olan Diabate, Hatayspor ile oynanan maçın ardından şehri terk etti.

Kendisine verilen antrenman programına uymayan 25 yaşındaki Malili futbolcu için noter tespiti yapıldığı ve cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Gol ve asisti yok

Bordo mavililerin sezon başında Liechester City'den 1.57 Milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Diabate toplamda 7 maçta forma şansı bulurken gol veya asist üretemedi. Kadro dışı bırakılan Diabate'nin 2023 yılının haziran ayına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunuyor. 3+1 yıllığına anlaşılan futbolcu Trabzonspor'dan yıllık 1 Milyon Euro kazanıyor.