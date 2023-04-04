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Spor Trabzonspor'da istifa kararı
Spor

Trabzonspor'da istifa kararı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 23:32:00 -
Trabzonspor'da istifa kararı

Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası göreve gelen Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak İstifa ettiğini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da Orhan Ak, görevinden istifa etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşırken, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Orhan Ak, istifa ettiğini açıkladı.

"Takım ile vedalaştım"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Orhan Ak, "Abdullah Hocamın istifa sürecinde ben hocamızla başkanımızla konuştum. Beraber geldik, beraber ayrılalım dedik. O süreçte ricada bulundular. İçeriden biri olarak yardımcı olmak istedim. Mental sorunu çözemedik. Başkanıma ulaşamadım ama Zeyyat Bey ile haber yolladım. Takım ile vedalaştım. Kulübe zarar vermemek, önünü açmak lazım. Oyuncuların gayretine teşekkür ediyorum. Bazen olmuyor, değiştiremiyorsunuz. İçeriden birinin kalması da doğru değilmiş. Güzel bir tecrübe oldu." ifadelerini kullandı.
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