Trabzonspor’da Hosseini ve Onazi sağlık durumlarıyla ilgili açıklama

Trabzonspor, Hosseini ve Onazi’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Omzundan operasyon geçiren Hosseini’nin önümüzdeki hafta koşulara başlayacağı, Onazi’nin de fizik tedavisini sürdürdüğü belirtildi.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Majid Hosseini ve Ogenyi Onazi’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Majid Hosseini’nin ülkesi İran’ın Suriye ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandığını dile getiren Güven, “Sakatlık sonrası yapılan kontrollerde oyuncumuzun sağ omuz bölgesinde akromiyoklavikular (AC) eklem yaralanması tespit edildi. Dün akşam İran’da başarılı bir operasyon geçiren Hosseini’nin önümüzdeki hafta koşulara başlaması öngörülmektedir” dedi.

Güven, bir başka sakat oyuncu Ogenyi Onazi için ise şunları söyledi:

“Oyuncumuzun tedavisi Trabzon’da devam etmektedir. Kendisine yoğun bir şekilde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmakta. Hem salon hem de havuz çalışmalar yapmaktadır.”