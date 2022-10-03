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Spor Trabzonspor'da gözler Avrupa'ya çevrildi
Spor

Trabzonspor'da gözler Avrupa'ya çevrildi

Süper Lig'de ve Avrupa da oynadığı son 3 maçı kazanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Lig H Grubu'nda gözünü liderliğe çevirdi. Bordo-mavili Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini belirterek, Avrupa da grubu lider tamamlama yolunda ilerleyeceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 17:00:00 -
Trabzonspor'da gözler Avrupa'ya çevrildi

Süper Lig'de son iki maçta ortaya koyduğu geri dönüşle 6 puan elde eden Trabzonspor, zirveye doğru tırmanışını sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü Monaco ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, galibiyet serisini Avrupa'da da sürdürmek için mücadele edecek. İlk maçında deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, sahasında ise Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanışmıştı. Grupta 3 puanla averajla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ligin ardından Avrupa'da da Trabzon'a galibiyetle dönmeli hedefliyor.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, Şampiyonluk yolunda Kayserispor karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini belirtti. Hancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ligdeki iyi oyunu Avrupa'da ortaya koyarak grubu lider olarak tamamlama yolunda ilerleyeceklerini vurguladı.

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