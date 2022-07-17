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Spor Trabzonspor'da Gervinho'un sözleşmesi karşılıklı feshedildi
Spor

Trabzonspor'da Gervinho'un sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Gervinho'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 08:03:00 -
Trabzonspor'da Gervinho'un sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao (Gervinho) arasındaki 01 Temmuz 2022 başlangıç ve 31 Haziran 2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1 milyon 100 bin avro tutarındaki fesih tazminatı 10 taksit halinde ödenecektir." ifadesine yer verildi.

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