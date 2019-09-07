Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları07 Eylül 2019 Cumartesi 22:54
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları çalıştı.
Basına kapalı antrenmana, sakatlığı devam eden Abdülkadir Ömür ile milli takım kampından sakatlığı nedeniyle dönen Yusuf Sarı'nın katılmadıkları bildirildi.
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