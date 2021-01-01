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Spor Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
Spor

Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2021-01-01 18:56:06 -
Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.


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