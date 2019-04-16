Trabzonspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi katılmadı. İstanbul'da dün akşam ödül törenine katılan Yusuf Yazıcı da sis nedeniyle Trabzon'a gelemeyince antrenmanda yer almadı.

Tedavileri yapılan Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı koşu yaparken, Abdulkadir Parmak ile Batuhan Artarslan salonda çalıştı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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