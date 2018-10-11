Trabzonspor'da devre arası 2 transfer

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu içini döktü! Sporx'e konuşan başkan çok önemli açıklamalar yaptı. İşte içi dolu dolu sözlerinden öne çıkanlar: Göreve geldiğimizde bitmiş tükenmiş bir durumumuz vardı ama bugün Allah'a şükür o açıkları kapattık normale döndük. Bazı kulüplerimiz oyuncularına hâlâ geçmiş şampiyonluk ve kupa primlerini ödeyemezken bizler şükürler olsun 1,5 ay geriden gelerek ödemeleri yapıyoruz. Takımın çoğu biriken alacaklar yüzünden serbest kalabilirdi ama o dönemler bitti. Cuma günü 35 milyon TL'ye yakın ödeme yaptık. Kucka'nın serbest kalma durumu vardı ama onu da hallettik. Ve bu ödemelerin arkasında bize destek olan bazı isimsiz kahramanlar var.

Kadromuz zengin

Biz geldiğimizde oyuncular tesisleri iki yıldızlı görüyorlardı şimdi beş yıldızlı bir konfor söz konusu. Özellikle oyuncularımız ve yabancılar için yabancı dili olan bir kızımızın önderliğinde aile danışmanlık birimi oluşturduk. Ailelerine destek veriyorlar. Mükemmel bir hava oluştu. Kadro olarak eksiğimiz yok hatta fazlamız var diyebilirim. Zengin bol alternatifli bir kadroya sahibiz. Özellikle orta saha ve forvet konusunda. Belki biraz savunma konusunda alternatif anlamında diğer mevkilere göre bir tık altta olabiliriz. Bunun için devre arasında hocamızın raporu doğrultusunda bu bölgeye bir iki takviye olabilir. Biz ödeyemeyeceğimiz paranın altına imza atmayız.

GALATASARAY'IN YERİNDE OLABİLİRDİK

Başkan Ahmet Ağaoğlu "Hedefimiz zirve... Ama ligin sonunda zirvenin hangi sırasında oluruz onu Allah bilir. Ancak geçen sekiz haftaya bakıyorum ve zirvedeki takımlara bizim oynadığımız futbolla lider olmamız gerekirdi. Çok şanssız iki maç kaybettik" dedi.