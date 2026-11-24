Trabzonspor'da CSKA Sofya maçı hazırlığı devam ediyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig devi Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Bordo-mavililer, ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Trabzonspor, CSKA Sofya karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını yarın saat 19.00'da maçın oynanacağı Bulgarska Armiya Stadyumu'nda gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.