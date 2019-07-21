0553 313 94 23

Trabzonspor’da Campi ve Erce için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor’un yeni transferleri Gaston Campi ve Erce Kardeşler için Avusturya kampında imza töreni düzenlendi.

21 Temmuz 2019 Pazar 12:43
Trabzonspor’da Campi ve Erce için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor’un yeni transferleri Gaston Campi ve Erce Kardeşler için Avusturya kampında imza töreni düzenlendi.


İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, çok kaliteli iki oyuncunun kadroya katıldığını vurgulayarak, "Özellikle Campi’yi Trabzonspor’a gelmek için gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz. Kendisini uzun süredir takip ediyorduk. Kariyerinden ve performansından hiçbir şüphemiz yok. Özellikle ücret konusuna gösterdiğimiz dirence kendisi de Arjantin’den destek verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Gelirken bütçemize katkıda bulundu. Ancak bizim bir özelliğimiz var. Getirdiğimiz oyuncuya forma satıyoruz. Campi’ye 100 forma vereceğiz" dedi.


Yeni transferlerden Erce Kardeşler’i de uzun süredir takip ettiklerini dile getiren Ağaoğlu, "Erce’nin ismi ilk olarak ocak ayında gündeme gelmişti ancak o dönem transfer yasağımız vardı. İşin doğrusu performansı büyüleyiciydi. Bizim yönetim olarak politikamız genç oyuncuları kadromuza katmak ve genç oyuncularımızla birlikte sürdürülebilir bir başarı yakalamak. Bunun yanında gerekli mevkilere de deneyimli oyuncuları dahil ederek zirve yarışının içinde olmak. Kalecilik çok önemli bir mevki. Yedek beklemek çoğu zaman kalecilerde sıkıntı oluşturuyor ama Erce ile birlikte kadromuzda altı kalecimiz oldu. Altı oyuncumuz da önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde Türk futboluna kalecilik sıkıntısı yaşatmayacak seviyede. Biz geldiğimizde Uğurcan üçüncü kaleciydi. Bir anda kendisini kalede buldu ve sonrasında milli takıma gitti. Aynı performansı Erce’den de bekliyoruz. Mücadeleyi oyuncularımız verecek ve hak eden formayı alacak. Erce, Türk futboluna önemli oyuncular yetiştiren, genç oyunculara ve altyapıya önem veren bir kulüpten geliyor. Erce’yi yetiştiren Altınordu Kulübü’ne teşekkür ederiz. Transferde de zorluk çıkarmadılar. Erce’ye de aramıza hoş geldin diyoruz ve kendisine 161 adet forma satıyoruz" diye konuştu.


Başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımı çok önemli bir sezonun beklediğini belirterek, "Taraftarlarımız sabırsız. Ancak her şartta takımını bağrına basan bir taraftarımız var. Biz bir kent takımıyız. Diğer takımlardan farklı özelliklerimiz var. Sloganımız belli: ‘Biz bize, yan yana’ Bu camiada herkesin bir görevi var. Taraftar, başkan, teknik heyet, oyuncu, malzemeci ve idari personel olarak bir ayrım yapmıyoruz. Hepimiz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. O zaman biz bize, birlikte ve yan yana hem çok güzel hem de çok güçlü oluyoruz" şeklinde konuştu.



Gaston Campi: “Buraya transferim kolay olmadı”


Savunma oyuncusu Gaston Campi de, Trabzonspor’a transfer olduğu ve bordo-mavili formayı terleteceği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Buraya transferim kolay olmadı ancak bu süreçte bana gösterilen değeri sahadaki performansımla geri ödeyebileceğimi düşünüyorum. En büyük beklentim hızlı bir şekilde adapte olup takımımıza en kısa sürede faydalı olmak. Umarım bana karşı duyulan güveni boşa çıkarmam" ifadelerini kullandı.



Erce Kardeşler: “Benim önceliğim hep Trabzonspor’du”


Bordo-mavili takımın yeni transferi Erce Kardeşler ise transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Trabzonspor’a gelmeyi gerçekten çok istiyordum. Beni isteyen birkaç takım daha vardı ama benim önceliğim hep Trabzonspor’du. Bunu Altınordu’da bulunduğum dönemde de söylemiştim. Gelmeden önce Abdülkadir Parmak ile görüşmüştüm ve burasının aile gibi olduğunu söylemişti. Geldikten sonra gördüklerim bunun doğru olduğunu ortaya koydu. Bu futbolda çok önemli. Taraftarlarımız da bana destek mesajları attı. Hepsine teşekkür ederim. Formamızı en iyi şekilde taşımak istiyorum. Kulübümü en iyi şekilde temsil etmek amacındayım. İnşallah bizim için çok güzel bir sezon olur" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 12:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı kuruldu
    1. Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı..
    2. Beşiktaş, Riva’daki son antrenmanını..
    3. İlmekler bu kez Sevgi Evleri’nin özel..
    4. İzmit’te parklar tadilata girdi
    5. Eyüpsultan Meydanı'nda 150 ünite kan..
    6. Başkan Hürriyet, sokak hayvanları için..
    7. Kuruçeşme tramvay hattında yeni..
    8. İP'li isimden Egemen Bağış iddiası
    9. Dünya Şampiyonu Hayriye’den ’Bottle..
    10. Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır..
    11. Köşk’te korkunç cinayet
    12. İtalya'dan Fransa’ya "göçmen" mektubu
    13. Fanatik Trabzonsporlu, Avusturya'ya..
    14. Köpekten kaçarken otomobilin altında..
    15. Uzungöl’deki olayların baş aktörü..
    16. Meryem Bekmez, Avrupa şampiyonu
    17. Erce’den Altınordu’ya duygusal veda
    18. D-650 karayolunda tomruk yüklü..
    19. Polisi arayıp babasını öldürdüğünü..
    20. Tatilleri dolu dolu geçiyor
    21. Şampiyon yüzücülerin hedefleri büyük
    22. Tepebaşı’ndan çocuklara karne hediyesi
    23. Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü
    24. Meteorolojiden 8 il için sağanak yağış..
    25. Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor
    26. Çiftçiler kayısılarını satabilmek için..
    27. Otomobil traktöre çarptı: 3 ölü, 4..
    28. Zehir tacirleri adliyeye sevk edildi
    29. Ameliyat sırasında yaşamını yitirdi!..
    30. Evde parfüm yapmak mümkün mü?
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular